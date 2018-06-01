نصيحة "الحبسي" لنجوم "الأخضر" قبل مونديال روسيا

توقع حارس مرمى نادي الهلال السعودي، العماني علي الحبسي، ظهور المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بمستوى جيد للغاية.





وأشار الحبسي، خلال تصريحات صحافية أدلى بها أمس الخميس، إلى أن المنتخبات المتأهلة تمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على تقديم الأفضل دائماً، بفضل الخبرة الكبيرة التي يمتلكونها.





وأوضح الحارس العماني أن المنتخب السعودي سيحظى بمتابعة كبيرة في المباراة الافتتاحية للبطولة أمام نظيره الروسي 14 يونيو المقبل.





وطالب الحبسي زملاءه في فريق الهلال والمنتخب السعودي أن يلعبوا بثقة ودون أي ضغوط، ويقدموا ما يعكس الصورة الإيجابية للاعب السعودي.





وأفاد الحبسي (36 عاماً) بأن المنتخب السعودي قدم مستوى جيداً إلى حد كبير رغم خسارته 1-2 أمام المنتخب الإيطالي، في المباراة الودية التي جرت بينهما مؤخراً.





يذكر أن "الأخضر" يلعب في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات للمونديال، برفقة منتخبات روسيا وأوروغواي ومصر.



