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وزيرة الثقافة تهنيء الفائزين في انتخابات النقابات العمالية

الجمعة 01/يونيو/2018 - 08:14 ص
وزيرة الثقافة تهنيء الفائزين في انتخابات النقابات العمالية
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إسلام سعفان
 


حرصت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم على تقديم التهنئة للفائزين في انتخابات النقابات العمالية بجميع قطاعات الوزارة ووجهت التحية للذين لم يحالفهم التوفيق.

وأكدت لهم أنهم قدموا صورة رائعة ومشرفه للتنافس في مناخ من الحرية والديموقراطية.
 
وأضافت أن العمل النقابي أحد الدعائم الهامة لدفع عجلة الإنتاج والتنميه، وكلما تطوّر زاد ازدهار الدولة وتقدمها.

وأشارت إلى أهمية تحقيق الأمن الوظيفي للعاملين الذي يهدف الي رفع مستوى ومعدل الأداء، مؤكدة أن رقي وبناء الوطن يتحقق بالجهد والعمل .



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