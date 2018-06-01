عفاف شعيب ونجوم المجتمع يشاركون في حفل إفطار إحدى المؤسسات التعليمية (صور)
الجمعة 01/يونيو/2018 - 07:53 ص
عبدالحافظ حمدي
أقامت إحدى المؤسسات التعليمية حفلها السنوي للإفطار بدار القوات البحرية، وذلك فى حضور نخبة من نجوم المجتمع والفن والسياسة وعددًا من الشخصيات العامة.
وكان من بين الحضور النجمة عفاف شعيب
والاعلامي محمود بكري ومعالي سفير
كازخستان وحرمة ومعالي سفير دولة كازخستان والفريق أركان حرب فؤاد صالح واللواء
ناجي شهود واللواء دكتور عادل مصطفى واستاذ دكتور سهير منتصر واللواء هيثم عثمان
والاستاذ سيد مصطفى و الاستاذ سعيد نجيب والسيدة تيسير عامر وغيرهم من الحضور.
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