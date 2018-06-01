يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر أستراليا والتشيك|كورة اون لاين|كورة لايف|kora live

بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟

أنطونيو كونتي 19% ماوريسيو ساري 7% ماوريسيو بوتشيتينو 22% يواخيم لوف 6% ماسيميليانو أليجري 12% جوتي 9% آرسين فينجر 25%