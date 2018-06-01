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مصر تصطدم بكولومبيا في بروفة قوية قبل كأس العالم

الجمعة 01/يونيو/2018 - 06:41 ص
مصر تصطدم بكولومبيا في بروفة قوية قبل كأس العالم
منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 
يخوض منتخب مصر اختبارا صعبا أمام نظيره الكولومبي في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بإيطاليا، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم روسيا 2018.

يسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم والاطمئنان على حالة اللاعبين الفنية والبدنية قبل السفر إلى روسيا وبدأ مشوار الفراعنة في كأس العالم.

ويبحث "كوبر" وجهازه المعاون عن بديل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والذي تأكد غيابه عن الفراعنة أمام أوروجواي في افتتاحية المونديال بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركتة مع فريقه الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض " كوبر " لقاء اليوم أمام كولومبيا بالتشكيل الأقرب الذي سيخوض به منافسات كأس العالم والتي تنتطلق منتصف الشهر الجاري بروسيا.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عصام الحضري 

خط الوسط: أحمد فتحي - علي جبر  - أحمد حجازي - محمد عبد الشافي 

خط الدفاع: طارق حامد - محمود عبد العزيز - سام مرسي - محمود تريزيجيه - عبد الله السعيد

الهجوم:  مروان محسن

يذكر أن المنتخب الوطني قد تعادل إيجابيا أمام الكويت بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع المنتخبين الأسبوع الماضي، في أولى تجارب الفراعنة الودية استعدادا الـ " مونديال روسيا 2018 ".

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