انطلاق الإعداد ل «أيام قرطاج الثقافية للإبداع المهجري»

في إطار الشراكة القائمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الثقافية وتفعيلا للاتفاقية المبرمة في هذا الصدد بين الوزارتين بتاريخ 22 ماي 2017، تم اطلاق مهرجان جديد لفائدة المبدعين التونسيين بالمهجر تحت مسمى «أيام قرطاج الثقافية للإبداع المهجري» تنتظم دورته الأولى من 8 الى 15 سبتمبر 2018 وتفتتح فعالياته بالمسرح الأثري بقرطاج.

وتحتضن مدينة الثقافة بقية الفعاليات التي ستشمل مختلف الفنون من موسيقى وسينما ومسرح وفنون تشكيلية ولقاءات أدبية وأمسيات شعرية يؤثثها مبدعون متميزون يقيمون بالمهجر على أن تتوزع بعض العروض داخل الجمهورية.

وفي إطار الإعداد لهذا المهرجان وقع الوزيران مقررا مشتركا تكونت بموجبه الهيئة المديرة للمهرجان من إطارات الوزارتين برئاسة المستشار الثقافي لوزير الشؤون الاجتماعية السيد محمد أحمد القابسي ذي الخبرة الواسعة في الشأن الثقافي الوطني والعربي والدولي بمختلف أبعاده.

وأكدت صحيفة «الشروق» أن مدير هذا المهرجان الجديد قد شرع بعد في إجراء الاتصالات اللازمة الكفيلة بحشد نخبة متميزة من المبدعين في مختلف المجالات للمشاركة في الأيام علما أن جهات رسمية عبرت عن استعدادها للمساهمة في دعم المهرجان وإنجاحه على غرار وزارات الشؤون الخارجية والسياحة والنقل والمؤسسات الوطنية كالديوان الوطني للبريد والديوان الوطني للصناعات التقليدية والخطوط التونسية فضلا على ديوان التونسيين بالخارج.

ويتنزل هذا المهرجان في اطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة التي أدرجت بعدا ثقافيا ضمن مرتكزاتها في الإحاطة والرعاية بالتونسيين بالمهجر.



