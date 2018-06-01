هيئة الدفاع عن رجل الاعمال شفيق الجراية تقرر مقاطعة التحقيق العسكري

قررت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال شفيق الجراية مقاطعة جلسات الاستنطاق والبحث في القضايا المتعلقة بشفيق الجراية الى حين الاستجابة لمطالبها

وأوضحت في بيان صادر عنها انه وبعدما وصلت اليه ظروف العمل في القضايا المرفوعة ضده’ وتعاملها مع مكتب التحقيق العسكري بسلوك حضاري حتى لا تعطل سير الابحاث بالرغم من عدم تمكينها من الاطلاع على جميع مظروفات ملف القضية وعلى اثر رفض حاكم التحقيق الاستجابة لطلبات الدفاع والمتمثلة اساسا في سماع الشخصيات التي تم التعرض لها اثناء سير الابحاث نظرا لتورطها في القضية وعدم عرض ملف القضية على النيابة العمومية لوجود شبهة فساد تتعلق بشخصيات لها نفوذ في السلطة , ومنع عائلة منوبها من الزيارة المباشرة خلافا لاحكام القانون المنظم للسجون لسنة 2001, وعدم تمكينه من العلاج والمراقبة الصحية مما يعد شكلا من اشكال التعذيب.

وعلى اثر "هرسلة " منوبها والتنكيل به وذلك بفبركة قضايا لا اساس قانونيا لها وفق نص البيان وتفكيكها وتوزيعها على جميع مكاتب التحقيق بالرغم من انها تتعلق بنفس الافعال وذلك قصد التشفي به وتعطيل عمل هيئة الدفاع وبعد ثبوت تدخل السلطة السياسية في عمل القضاة مما يشكل اعتداء صارخا على استقلالية السلطة القضائية حسب وصفها ويتجلى ذلك من خلال خطاب رئيس الحكومة الذي صرح فيه ان الموقوفين في حملة الفساد لن يتم الافراج عنهم , وكذلك التسريع في تعيين القضايا امام دائرة الاتهام ورفض طلب هيئة الدفاع المتمثل في تاخير الجلسة لتقديم دفوعاتها ’وعلى اثر التاكد من ان حاكم التحقيق يسعى الى جمع قرائن الادانة دون قرائن البراءة ,وبعد استنفاد جميع المحاولات مع حاكم التحقيق المؤتمن على الحقوق والحريات واحترام الاجراءات القانونية قررت تعليق أعمالها أمام المحكمة العسكرية.

وتمسكت هيئة الدفاع بضرورة سماع كل الشخصيات التي تم ذكرها في الابحاث نظرا لعلاقتها بملف القضية و عرض ملف القضية عدد4920على النيابة العمومية لوجود شبهة فساد تتعلق بشخصيات نافذة في السلطة.

مع تمكين عائلة شفيق الجراية من الزيارة المباشرة تطبيقا لاحكام القانون المنظم للسجون لسنة 2001, كتمكينه من المراقبة الصحية والعلاج و عدم تدخل السلطة السياسية في عمل السادة القضاة عملا باستقلالية السلطة القضائية كما يقتضي ذلك دستور 2014.



