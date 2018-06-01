رد شديد اللهجة لسفيان طوبال على تصريحات القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم

رد النائب سفيان طوبال على تصريحات القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم التي قال فيها أن حركة نداء تونس أصبحت خطرا على الاستقرار السياسي في البلاد.

ودون طوبال على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي"في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة خرج علينا اليوم النائب و القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم في ثوب الواعظ مقدما للندائيين دروسا في الوطنية معتبرا حركة نداء تونس أصبحت خطرا على الاستقرار السياسي في البلاد و متدخلا في الاختلافات الحاصلة في الحزب و الاختلاف بالنسبة لنا عامل ثراء و تنوع ..فنداء تونس حزب يجمع كل الفئات و التوجهات و ليس حزب عقائدي يسير بعقلية القطيع ... "

وأضاف طوبال'' أذكّر السيد محمد بن سالم أن نداء تونس إذا انتهج سياسة التعايش مع تنظيمه لسبب وحيد هو الحفاظ على الاستقرار رغم ما جناه التوافق على الحزب من غضب و انتقادات أثرت على نتائجه في الانتخابات .. لهذا قيادات نداء تونس ليسوا في حاجة إلى دروس في التضحية و إعلاء مصلحة الوطن و أظن أنه لو وفر توجيهاته لصهره وزير أملاك الدولة الأسبق المورط في قضية البنك التونسي الفرنسي ، أكبر قضية فساد في تاريخ تونس ، لكان أفضل له ..و الاقربون أولى بالنصيحة... و من بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة.." وفق قوله.



