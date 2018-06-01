جمعية رجال الأعمال المصريين: رشيد محمد رشيد تمكن من زيادة الصادرات من 4 مليارات إلى 22 مليار دولار



وأضاف "عيسى"، في لقاء مع برنامج "نجوم الإدارة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الخميس، أن يوسف بطرس غالي، هو أول وزير عمل مساندة لبعض أنواع الصادرات، وقام بمساندة القطن المصري، والموالح.



وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أنه رشيد محمد رشيد تمكن من زيادة الصادرات المصرية من 4 مليار إلي 22 مليار دولار، بعد أن وضع خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية، ولكن بعد 2011، انهارت، لافتا إلى أنها وصلت في 2017، إلى 23 مليار دولار.

قال علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المهندس رشيد محمد رشيد، نجح كوزير للتجارة الخارجية والصناعة، ولكن جزء من نجاحه يرجع لوجود الدكتور يوسف بطرس غالي وزيرا للمالية، وكان يدعم التجارة الخارجية.