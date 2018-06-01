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الممثلة عائشة عطية تغادر البرنامج اليومي "حكايات رمضان" على قناة الحوار

الجمعة 01/يونيو/2018 - 06:36 ص
الممثلة عائشة عطية تغادر البرنامج اليومي حكايات رمضان على قناة الحوار
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محمد وليد الجموسي
 
قالت الممثلة عائشة عطية أنها غادرت البرنامج اليومي "حكايات رمضان" الذي يبث يوميا على قناة "الحوار التونسي"
وأوضحت الممثلة في تصريح لـ"موزاييك أف أم" أنه لا وجود لمكان لها في البرنامج المذكور وأن القرار تم اتخاذه بعد تفكير طويل دون أن يكون السبب هو ما حدث مع المنشطة بية الزردي
من جهة أخرى قالت عائشة عطية إنها تأمل أن تصل إلى عمر بية الزردي وتحافظ على جمال بية ، موضحة أنه لا وجود لمشاكل بينهما وأنها فوجئت بمواقفها تجاهها
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