بداية من اليوم: معرض للطبخ والاكلة التونسية تحت شعار "كول تونسي"

ينطلق اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات بشارع محمد الخامس بالعاصمة معرض للطبخ والاكلة التونسية تحت اسم "كول تونسي" ليتواصل يومي 2 و 3 جوان 2018 وسط مشاركة اكثر من 50 عارضا وتقديم عروض مباشرة للطبخ لاستكشاف منسيات الطبخ التونسي المعدة بنكهات جديدة.

ويمتد هذا المعرض في دورته الاولى على مساحة 2400 متر مربع وسيحضره اكثر من 30 طباخا تونسيا من الفاعلين في الجمعية التونسية لمهن الطبخ.

ويطمح منظمو التظاهرة الى خلق حركية في قلب العاصمة خلال شهر رمضان والمساعدة في تنشيط السياحة من خلال اقامة عروض للتذوق وحماية بعض انواع الاكلات من التلاشي.



