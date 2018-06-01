بعد 13 عاما على دورها في "أبو علي".. "سوكا" تودع الطفولة بإطلالة أنثوية جذابة (صورة)









وظهرت سوكا، بعد مرور 13 عامًا على عرض الفيلم بإطلالة أنثوية جذابة، مغايرة تمامًا للصورة التي رسخت في ذهن الجمهور.













تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، صورة للطفلة التي اشتهرت بدور "سوكا" في فيلم "أبو علي" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ومنى زكي الذي تم إنتاجه في 2005.