بعد 13 عاما على دورها في "أبو علي".. "سوكا" تودع الطفولة بإطلالة أنثوية جذابة (صورة)
الجمعة 01/يونيو/2018 - 06:30 ص
الفجر الفني
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، صورة للطفلة التي اشتهرت بدور "سوكا" في فيلم "أبو علي" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ومنى زكي الذي تم إنتاجه في 2005.
وظهرت سوكا، بعد مرور 13 عامًا على عرض الفيلم بإطلالة أنثوية جذابة، مغايرة تمامًا للصورة التي رسخت في ذهن الجمهور.
المزيد عن: نجوم الفن منى زكي مشاهير مزيكا كريم عبد العزيز فن سينما سوكا دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن ابو علي