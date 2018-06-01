حركة النهضة تؤكد حرصها على استئناف الحوار حول وثيقة قرطاج 2 في أقرب الآجال

عبرت حركة النهضة عن حرصها على أن يتم "استئناف الحوار على نحو أو آخر في أقرب الآجال بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية المشاركة في وثيقة قرطاج 2 بما يطمئن التونسيين حول جديّة الإصلاحات المزمع القيام بها ويضمن لها كل شروط النجاح".

كما عبرت الحركة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي ، عن "احترامها وتقديرها لكل مكونات المشهد الحزبي والسياسي بالبلاد"، مجددة التأكيد على أنها "لا تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب بصورة مباشرة أو غير مباشرة".



