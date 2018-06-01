هاجر بورقيبة (ابنة الزعيم الحبيب بورقيبة): "لو كان والدي حيّا لتحالف أيضا مع حركة النهضة "

قالت هاجر بورقيبة، ابنة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن والدها، لو كان حيا، لتحالف أيضا مع حركة النهضة، من أجل سلامة الوطن واستمرار وحدته الوطنية"، معتبرة أنه "لا يمكن إنكار وجود حركة تعبّر عن قرابة 20 بالمائة من مجموع الناخبين"، في إشارة إلى حزب النهضة.

وأوضحت هاجر خلال مائدة مستديرة نظّمها الحزب الدستوري الحر بالعاصمة، بمناسبة الذكرى 63 لعيد النصر الموافق لعودة بورقيبة من المنفى في 1 جوان 1955، أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، حافظ على الإرث البورقيبي واتسمت فترة حكمه بالذكاء والقدرة على مسايرة التناقضات السياسية، قائلة في سياق متصل: "إن بورقيبة والبورقيبية هي ثورة دائمة من أجل كرامة الإنسان ووحدة الوطن".



