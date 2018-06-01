ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هاجر بورقيبة (ابنة الزعيم الحبيب بورقيبة): "لو كان والدي حيّا لتحالف أيضا مع حركة النهضة "

الجمعة 01/يونيو/2018 - 06:31 ص
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
 قالت هاجر بورقيبة، ابنة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "إن والدها، لو كان حيا، لتحالف أيضا مع حركة النهضة، من أجل سلامة الوطن واستمرار وحدته الوطنية"، معتبرة أنه "لا يمكن إنكار وجود حركة تعبّر عن قرابة 20 بالمائة من مجموع الناخبين"، في إشارة إلى حزب النهضة.
وأوضحت هاجر خلال مائدة مستديرة نظّمها الحزب الدستوري الحر بالعاصمة، بمناسبة الذكرى 63 لعيد النصر الموافق لعودة بورقيبة من المنفى في 1 جوان 1955، أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، حافظ على الإرث البورقيبي واتسمت فترة حكمه بالذكاء والقدرة على مسايرة التناقضات السياسية، قائلة في سياق متصل: "إن بورقيبة والبورقيبية هي ثورة دائمة من أجل كرامة الإنسان ووحدة الوطن". 

المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تونس - أساسي
-
x
20:15
-
تركيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيطاليا - أساسي
مصر - أساسي
-
x
21:15
-
كولومبيا - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
23:00
-
كاب فيردي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/1/2018 6:30:03 AM