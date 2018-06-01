خبير بوزارة الزراعة: "في الستينات كنا نقف بالطابور للحصول على فرخة"



وأضاف في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الخميس، أن الدولة دائما ما تريد زيادة الإنتاج الزراعي، من خلال استراتيجية الزراعة المستدامة.



ولفت إلى أن الزراعة المستدامة هو التوفير المستمر لمستلزمات الزراعة، وتم توفير أصناف جديدة من القمح حققت إنتاج عال جدا، ووصلنا لتحقيق 55% من استهلاكنا، بالإضافة للتوسع في استخدام الصوب الزراعية.



وشدد على أنه يتم توفير أصناف عالية الجودة للفلاح، والبدائل التي يستخدمها، بالإضافة إلى خدمة الميكنة.

قال المهندس مختار أبو طالب، خبير في الإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة، إنه في فترة الستينات كنا نقف بالطابور للحصول على فرخة "وكنا مبنلاقيش أي حاجة".