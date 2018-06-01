تونس تدرج توريد الابقار ضمن قائمة المنتجات الخاضعة الى قاعدة اثبات المصدر

أدرجت تونس توريد الابقار ضمن قائمة المنتجات الخاضعة إلى قاعدة إثبات المصدر طبقا لأحكام الفصل 290 من مجلة الديوانة تحت عنوان "حيوانات حية من فصيلة الأبقار"، وذلك لتلافي التاثير على سلالة الابقار المحلية خاصة وان تونس لجأت الى توريد العجول والابقار استجابة للطلب المحلي.

وصدر القرار عن وزارة المالية ضمن الرائد الرسمي عدد 43 بتاريخ 29 ماي 2018. ويضاف بيان "حيوانات حية من فصيلة الابقار" الى قائمة بها زهاء 120 منتوجا تعود الى سنة 2009 (ضبطت بقرار من وزير المالية). وتضم هذه القائمة لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل والجبن ومستخرج المرجان والبقول الجافة ومكسر الغلال والفواكه الطازجة والفواكه الجافة والقهوة والشاي والتوابل واللوبان.

وتشمل القائمة كذلك المشروبات الروحية والمشروبات الكحولية المعطرة وغيرها من المشروبات الروحية والتبغ المصنع والأدوية والزيوت وفتائل الأمان وألعاب نارية وأصناف أخرى للتسلية (فوشيك) وثقاب كبريت والمبيدات والأحذية بجميع أصنافها واللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة والمسامير والنحاس بما في ذلك فواضل وخردة النحاس وغيرها...



