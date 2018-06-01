مكتب مجلس النواب يقرر إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب إعادة فتح باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية واستكمال الملفات من 4 الى 8 جوان 2018، على أن تجتمع اللجنة الانتخابية يوم 18 جوان 2018 للنظر في الملفات الواردة عليها، ثم إحالتها على مكتب المجلس لتحديد موعد الجلسة العامة الانتخابية التي ستكون مبدئيا يوم 26 جوان 2018 .

ووفق بلاغ للبرلمان، اتخذ مكتب المجلس هذا القرار خلال اجتماعه الخميس، بعد اطلاعه على حصيلة أعمال اللجنة الانتخابية بخصوص الترشيحات للمحكمة الدستورية، وبعد التفاعل مع الطلبات الواردة من بعض الكتل.



