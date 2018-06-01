رئيس جمعية رجال الأعمال: الحكومة المصرية مهملة للقطاع الزراعي



وأضاف "عيسى"، في لقاء مع قناة المحور الفضائية، الخميس، انه تم إهمال القطاع الزراعي الذي هو أساس مصر، ويساهم بـ15% من الدخل القومي، و30% من العمالة المصرية تعمل في الزراعة.



وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أنه مع ذلك فإن الاستثمار الحكومي في هذا المجال حوالي 1.5% من إجمالي الاستثمار الحكومي العام، والقروض والتسهيلات في البنوك حوالي 2%، ما يدل على أن الزراعة في مصر "مهملة".

قال علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة المصرية مهملة للقطاع الزراعي منذ الخمسينيات، عندما قالت إننا دولة تصنع من الإبرة للصاروخ.