وزارة التربية تنفذ حملة تحسيسية تحت شعار "الغش والحيلة ماهمش وسيلة"

تواصل وزارة التربية تنفيذ حملة تحسيسية ضد الغش في الامتحانات تحت شعار "الغش والحيلة ماهمش وسيلة" موجهة أساسا تلاميذ البالكالوريا، قصد تنبيههم الى انه يمنع اصطحاب الأجهزة الالكترونية داخل مراكز الامتحان.

وأفاد مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني ، ان وزارة التربية وظفت في هذه الحملة التحسيسية عديد الاليات ومنها الارساليات القصيرة التي وجهت مباشرة على الهواتف الجوالة لكل المترشحين لامتحان الباكالوريا، مبينا انه سيتم توجيه ارساليات قصيرة يومي 3 و4 جوان 2018 أي يومين قبل انطلاق اجراء الاختبارات الكتابية لامتحان الباكالوريا يوم الاربعاء 6 جوان المقبل.

وأوضح ان هذه الارساليات تتنزل ضمن دفعة ثالثة من الارساليات القصيرة سبقتها دفعتان بتاريخ 10 و11 أفريل 2018 و9 و10 ماي 2018

وأضاف الولباني إن من بين الادوات المستعملة في الحملة التحسيسية ضد الغش تثبيت المعلقات على السبورات بالمداخل الرئيسية لكل مراكز الامتحانات البالغ عددها 566 مركزا، بغاية تنبيه المترشحين الى منع اصطحاب الاجهزة الإلكترونية داخل مراكز الامتحان، اضافة الى بث ومضة تلفزية موجهة بالأساس الى الأولياء بهدف معاضدة مجهود وزارة التربية من خلال تاطير منظوريهم ومراقبتهم وتذكيرهم بضرورة التقيد بهذا الاجراء.

وبين المتحدث في هذا الشأن انه وقع خلال الاجتماعات التي نظمها مديرو المعاهد العمومية والخاصة مع تلاميذ الباكالوريا، تسليم جذاذات لكل المترشحين للباكالوريا فيها تذكير باجراء منع اصطحاب الأجهزة الالكترونية واستعمالها، علاوة على ارفاق الاستدعاءات الفردية للامتحان بوثيقة بلون مميز وهو الأحمر، تم فيها التنصيص على هذا الإجراء والعقوبة المستوجبة في حال مخالفته، والتي تصل وفق تأكيده، الى الغاء الدورة وتحجير الترسيم في الامتحان لمدة خمس سنوات والرفت النهائي من جميع المؤسسات التربوية العمومية.



