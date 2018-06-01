اليوم افتتاح الدورة العاشرة لمهرجان ليالي التخليلة ببوحجر

تفتتح اليوم فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان ليالي التخليلة ببوحجر من ولاية المنستير وتتواصل على امتداد 3 أيام وذلك ببادرة من جمعية الإبداع الثقافي وبالتعاون مع دار الثقافة بالمنطقة ودعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ضمن برنامج "بوحجر مدينة الفنون"، وفق ما أفاد به مدير المهرجان ، محمّد الصياح، مراسلة (وات) في الجهة .

ويتضمّن برنامج اليوم الأوّل من المهرجان كرنفالا وعرضا تنشيطيا في شوارع المدينة بمشاركة فرقة الطبال الصغير بالوردانين وعيساوية من بنبلة وأطفال رياض الأطفال والكشافة التونسية ببوحجر .

و تنتظم معارض للحرف واللباس التقليدي والأكلات التقليدية بمشاركة حوالي 20 حرفيا وحرفية بفضاءات دار الثقافة ببوحجر، في حين تكون السهرة مع محفل الغناية، الذي سينشطه، الأستاذ حسين بلحاج يوسف، ويشاركه فيه كلّ من الأديبين، البشير بكار والبشير الحاج عمار، في خيمة تقليدية سيقع تركيزها أمام مقر دار الثقافة ببوحجر.

وتنطلق في اليوم الثاني من المهرجان، ورشات للأطفال في الفسيفساء والجداريات أمام دار الثقافة وستنظم مسابقة أكلة "المركوظة" التقليدية بفضاء دار الثقافة ببوحجر وتكون السهرة مع العرض الموسيقي تجليات مع الفنّان كمال مخلوف، إلى جانب تنظيم مسابقة ملكة جمال التخليلة بمشاركة مجموعة من الأطفال.

و يتواصل، يوم الاحد القادم، نشاط الورشات الفنية وتنتظم مائدة إفطار جماعي تحت عنوان "جيب قفتك وايجا" على شرف أعوان الأمن المباشرين بمعتمدية صيادة لمطة بوحجر في فضاء دار الثقافة بالمنطقة على أن تختتم فعاليات المهرجان على وقع العرض الموسيقي الصوفي الجديد لمجموعة الفنّان أسامة سلامة والإعلان عن نتائج المسابقات، وستكون الموسيقى في جميع السهرات متماشية مع محور التخليلة واللباس التونسي التقليدي، حسب ذات المصدر