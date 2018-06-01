"لايف تيم" يغنى للمونديال.. والساحر يغازل الأطفال بـ"هل هلالك" فى يومه التاسع في ساحة الهناجر (صور)

يواصل برنامج "هل هلالك" فعاليات موسمه الثاالث والذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع كافة الجهات التابعة للقطاع، وذلك لليوم التاسع على التوالي فى ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.



حيث شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، بمجموعة من الفقرات الغنائية لفريق "لايف تيم" بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تغنى بها " عماد كمال وكمال كمال وأحمد الأمير " منها: "من أجل المونديال، ولا أى كلام لمحمد حماقى، ليلى نهاري للمطرب عمر دياب، يا بيوت السويس، يا أنا يا أنا، يلا حيا على العمل" وقد تفاعل معهم الجمهور بالتصفيق الحاد وترديد الأغانى والهتافات المعبرة عن إعجابهم الشديد بفنهم وأدائهم.



كما قدم السيرك القومى برئاسة الفنان هانى عبد المعتمد، مجموعة من فقرات فنون السيرك المميزة، منها فقرة الساحر التى قدمها الفنان مختار المصرى يغازل فيها الاطفال بألعابه المبهره التى تنقل الأطفال إلى عالم ألعاب السحر والخيال.



وتبدأ أولى فقرات الخيمة يوميا بأوبريت "الليلة الكبيرة" الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار بالتوازي مع ركن الطفل الذى يتضمن ورش مجانية لتعليم فنون الرسم والقص واللصق تحت إشراف الفنانه سها كحيل وفريقها المتميز شريف صلاح ومنة الله احمد ، ويبدأ البرنامح يوميا فى التاسعة مساء ويستمر حتى 22 رمضان والدخول مجانًا.







