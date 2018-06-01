النيابة المصرية تخلي سبيل سناء يوسف‎

قالت الممثلة سناء يوسف في برنامج 'رمضان شو' على إذاعة 'موزاييك' اليوم الخميس 31 ماي 2018، أنها مثلت اليوم أمام النيابة المصرية بعد دعوتها للاستماع إلى أقوالها بعد اتهامها من طرف خادمتها بتعذيبها بالضرب وتوكيل شخصا انتحل ضابط ضابط لاغتصابها.





وأكّدت أنّه تم إخلاء سبيلها بعد الإستماع إليها وهو ما يثبت أنها غير متهمة وفق تعبيرها.





وأشارت سناء يوسف إلى أن التحقيق متواصل وتثق في القضاء المصري الذي سيبت قريبا في القضية، متابعة أنّها مصدومة من التهم التي لفقتها ضدّها الخادمة.





وشدّدت النجمة التونسية أنّها انتدبت هذه الخادمة منذ شهر أفريل الماضي ولم تفهم إلى الآن سبب رفعها هذه القضيّة واتهامها بمثل هذه التهم الخطيرة.



