سناء يوسف تطلب دعاء الجمهور التونسي و العربي‎

قالت الممثلة سناء يوسف في برنامج 'رمضان شو' على إذاعة 'موزاييك' اليوم الخميس 31 ماي 2018، أنها مثلت اليوم أمام النيابة المصرية بعد دعوتها للاستماع إلى أقوالها بعد اتهامها من طرف خادمتها بتعذيبها بالضرب وتوكيل شخصا انتحل ضابط ضابط لاغتصابها.





وأكّدت أنّه تم إخلاء سبيلها بعد الإستماع إليها وهو ما يثبت أنها غير متهمة وفق تعبيرها، كما دعت جمهورها التونسي والعربي إلى مساندتها والدّعاء لها للخروج من "الأزمة التي تعيشها".



