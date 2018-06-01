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هاني عبدالمجيد "الحصان الأسود" يكتسح انتخابات "الأهرام"

الجمعة 01/يونيو/2018 - 06:07 ص
هاني عبدالمجيد الحصان الأسود يكتسح انتخابات الأهرام
أرشيفية
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إسماعيل منطاوي
 

اكتسح هاني عبدالمجيد انتخابات نقابة العاملين بمؤسسة الأهرام الصحفية، بحصولة على أكثر من ١٢٠٠ صوت، ما جلعه ينافس على الترتيب الأول في الفائزين وفق الفرز بمقار اللجان.

 

ويُعد عبدالمجيد "الحصان الأسود"، كونها التجربة الانتخابية الأولى التي يخوضها، ليحقق هذا الرقم الضخم، وسط شبه إجماع عليه في الانتخابات الأصعب، التي يتنافس ويصوت فيها، الصحفيين والإداريين والعمال.

 

ويعمل "عبدالمجيد" مستشارًا قانونيًا بالمؤسسة الصحفية الأعرق، فيما صوت في الانتخابات قرابة ٣ آلاف ناخب، وتنافس بها ١٠٨ مرشحًا.

 

وعُقدت اللجان الانتخابية بالمقر الرئيسي لمؤسسة الأهرام بالجلاء، ومطابع أكتوبر، ومطابع قليوب، ومحافظة الأسكندرية.

 

وحصل وحيد مدني على منصب رئيس النقابة، من بين 6 متنافسين.

وتُعد هذه الانتخابات هي الأشرس، من حيث نسب المشاركة والتنافسية في الانتخابات التي تجرى بعد ١٣ عامًا، بعد  أن تم إقرار القانون الجديد.

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