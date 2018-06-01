مباراة فرنسا ضد ايطاليا بث مباشر لجميع السرعات

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معلومات عن مباراة فرنسا وإيطاليا بدون تقطيع اليوم فرنسا Vs ايطاليا، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : قناة أبو ظبي الرياضية الثالثة، الملعب : أليانز ريفييري.

موعد مشاهدة مباراة فرنسا وإيطاليا اليوم في تمام الـ 22:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة فرنسا وإيطاليا بث مباشر اليوم 1-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

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