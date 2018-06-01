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سناء يوسف تصرح: أنا على أبواب الطلاق‎

الجمعة 01/يونيو/2018 - 06:05 ص
سناء يوسف تصرح: أنا على أبواب الطلاق‎
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مروى الجلاصي
 
مروى الجلاصي

كشفت الممثلة التونسية سناء يوسف في اتصال هاتفي من مصر في برنامج ''رمضان شو'' على إذاعة "موزاييك" اليوم الخميس 31 ماي 2018، أنّها على أبوب الطلاق بعد انتهاء علاقتها بزوجها المنتج المصري عمرو مكين.

وقالت إنّها تمرّ بظروف صعبة في الوقت الراهن بسبب أزمة الخادمة التي اتهمتها بتعنيفها، متابعة أنّ ما يهمها في الوقت الراهن ابنها ياسين البالغ من العمر حوالي 3 سنوات.

وتابعت سناء يوسف أنها "وحيدة في الغربة" مع مديرة أعمالها، مؤكدة أن عائلتها في تونس مصدومة ولم يغمض لهم جفن وهاتفها لم يتوقف عن الرنين.

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