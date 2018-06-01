سناء يوسف أمام النيابة المصرية بتهمة التعدي على خادمتها‎

تم اليوم الخميس 31 ماي 2018، استدعاء الفنانة التونسية سناء كسوس المعروفة بـ'سناء يوسف'، من طرف نيابة أكتوبر في مصر لسماع أقوالها.

وتم استدعاء سناء يوسف بعد اتهام خادمتها الخاصة لها باستدراجها واغتصابها داخل شقة مديرة أعمالها في منطقة روضة زايد، وإجبارها على توقيع إقرار بعدم تعرضها للضرب.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به فتاة تدعى ابتسام أكّدت فيه أنها تعمل لدى الفنانة العربية سناء يوسف ووقع بينهما خلاف، وقامت الفنانة بإجبار الخادمة على الإمضاء على إقرار عنوة بعد نشوب مشادة بينهما وتطاول بالأيدي والتعدي بالضرب.





وأضافت في البلاغ أنه عقب رفضها الإمضاء على الإقرار قامت الفنانة باستدراجها إلى مسكن مديرة أعمالها في روضة زايد واستدرجت لها شاباً اغتصبها بعد إقناعها بأنه ضابط.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، فأمرت بعرض الخادمة على الطب الشرعي لبيان تعرضها للاغتصاب من عدمه، كما أمرت باستدعاء الفنانة سناء يوسف لسماع أقوالها والرد على الاتهامات المنسوبة إليها.



