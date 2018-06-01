مباراة مصر ضد كولومبيا بث مباشر لجميع السرعات

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معلومات عن مباراة مصر وكولومبيا بدون تقطيع اليوم مصر Vs كولومبيا، البطولة : مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : قناة أون سبورت الرياضية، الملعب : ملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا ، المعلقين : فهد العتيبي .

موعد مشاهدة مباراة مصر وكولومبيا اليوم في تمام الـ 22:15 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 21:15 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وكولومبيا بث مباشر اليوم 1-6-2018 في مواجهة ودية استعدادا لبطولة كأس العالم روسيا 2018.