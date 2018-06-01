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مصطفى خاطر عن أمير كراره: "ما نقدرش نقول عنه أمير الدهاء"

الجمعة 01/يونيو/2018 - 05:42 ص
مصطفى خاطر عن أمير كراره: ما نقدرش نقول عنه أمير الدهاء
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مريانا يوسف
 

عبر الفنان مصطفي خاطر، عن حبه الشديد لزميله النجم أمير كرارة بطل المسلسل الرمضاني "كلبش 2".


ووصف خاطر، خلال استضافته في برنامج "بحب السيما" المذاع علي راديو "نجوم إف إم" نجاح كرارة، بأنه هبه من الله تعالى و لم يكن يرجع لتخطيط من "أمير" بالدرجة الأولى.


وأضاف: "ما نقدرش نقول أن كراره أمير الدهاء.. ده سايبها على ربنا أوي أكتر ما بيفكر".


يذكر أن أحدث أعمال مصطفى خاطر مسلسل "ربع رومي" الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي ويشاركه في البطولة بيومي فؤاد، محمد سلام، هاله فاخر، أحمد محمود عبد العزيز، وغيرهم.



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