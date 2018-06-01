"مكرم محمد" يهنئ الإعلاميين بذكرى انطلاق الإذاعة المصرية في 1934

وجه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التهنئة للإعلاميين المصريين بمناسبة عيد الإعلاميين الذي يرتبط بانطلاق وإرسال الإذاعة المصرية 31 مايو 1934.

وقال رئيس المجلس موجهًا حديثه للإعلاميين في بيان له:

"يأتي عيدكم اليوم، في وقت بات فيه الإعلام هو المعركة الحقيقية بين الدول وهو المحرك الأساسي للرأي العام، وهو ما يضع على عاتقكم مسؤولية مضاعفة لتقديم إعلام قادر على المواجهة، إعلام يتمتع بالمصداقية الكاملة والحرية المسئولة ويلعب دوره الوطني في مواجهة التحديات، وأولها خطر الإرهاب، ويُسهم في دعم عملية التنمية لتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وأمتنا العربية.

ويشهد التاريخ أنه طوال 48 عامًا، كان للأجيال المتعاقبة في الإعلام المصري دور كبير في التنوير والتنمية، ليس في مصر فحسب، بل وفي كل تجارب الإعلام الخاصة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث لعبت الإذاعة المصرية والتلفزيون دورًا تاريخيًا، وأصبح علامة بارزة في مسيرة الشعوب الشقيقة والصديقة، ويندر أن نجد تجربة إعلامية لا تحمل بصمة لواحد من رواد العمل الإعلامي في مصر، وهو أمر مازال حاضرًا بأسماء قادرة على العطاء في الداخل والخارج، وتجعلنا فخورين بهذا العطاء المستمر.

وأكد "مكرم" أن الفترة القادمة ستشهد تطورًا كبيرًا في المشهد الإعلامي المصري، بما يتناسب وحجم مصر في التاريخ والحاضر ويليق بملحمة التنمية والتحديات التي تشهدها البلاد حاليًا.