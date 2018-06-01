محامي قضايا شركات قطاع الأعمال يطالب بإلغاء الوزارة لهذا السبب



ولفت "مغاوري"، في تصريحات تلفزيونية الخميس، إلى أنه يجب تشكيل لجان للنزول على الأرض وفحص ما يحدث في هذه الشركات على أرض الواقع.



وأشار محامي قضايا شركات قطاع الأعمال، إلى أن أي لجنة تنزل على أرض الواقع ستحيل كل المسئولين على هذه الشركات للنيابة العامة.

طالب عبدالغفار مغاوري، محامي قضايا شركات قطاع الأعمال، بإلغاء وزارة قطاع الأعمال، وعودة مجلس أعلى للإنتاج أو هيئة تدير شركات قطاع الأعمال.