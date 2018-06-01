"جمعية رجال الأعمال": يوسف بطرس غالي أفضل وزير مالية في مصر



وأضاف "عيسى"، في لقاء مع برنامج "مجوم الإدارة"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الخميس، أن "غالي" كان لديه استراتيجية، وكان يستمع جيدا للمصدرين في مصر.



وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن في عهده حدثت الاطلاقة الكبرى والبدايات للتجارة الحرة.

قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن يوسف بطرس غالي يعتبر أفضل وزير تجارة خارجية، ومالية في تاريخ مصر.