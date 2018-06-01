الأعلى للإعلام: دراما رمضان تعمدت دهس القانون وشوهت صورة رجل الشرطة وأهانت المرأة

أصدرت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، تقريرها عن النصف الأول من دراما رمضان، والذي أعدت اللجنة برئاسة المخرج محمد فاضل، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ولجنة الرصد والمتابعة بالمجلس.

‎وقال التقرير إن اللجنة لاحظت شيوع عملية "تسليع" المرأة باعتبارها مجرد أداة للجنس ولإمتاع الرجل، وليست كمخلوق يتساوى مع الباقين في الحقوق والواجبات، وهو أمر أصبح متجذرًا في عقول المؤلفين والمنتجين، مما يعود بنا إلى صورة المرأة من المفهوم المتخلف الشائع عنه.

وأضاف التقرير أن بعض المسلسلات التي تُذاع، قامت بالترويج لصور التعاطي والحديث بالتفصيل الذي يُروج للمخدرات.



وقال التقرير إن اللجنة رصدت تعمدًا لدهس القانون، بالإسراف في استخدام العنف وتشويه صورة رجل الشرطة المنوط به حفظ القانون وإنفاذه.

وشدد التقرير على أن ما حدث داخل مسلسلين يحظيان بنسب مشاهدة كبيرة وهما "كلبش" و"نسر الصعيد"، أن بطل كل منهما ضابط شرطة، مؤكدًا أن هنا تكمن الخطورة، فبدلًا من أن نعرض الصفات الأخلاقية النبيلة في شخص ضابط الشرطة، وجدنا خرقًا لكل ما هو إيجابي في هذه المهنة المحترمة، وإذ بنا أمام جرعات كبيرة من العنف المُفتعل وغير المبرر في خط أحداث كل منهما، ووجدنا أن كل منهما يأخذ حقوقه بيده دون الرجوع للقانون ومُجرياته من نيابة وقضاء.

وأكد المجلس أنه وجد استخدامًا للعنف المُفرط ضد الذين يتعاملان معهما، عنفاً ينتهك حقوق الإنسان ليخلق (أسطورة) مُشوهة لضابط الشرطة، مشددًا على أن. ‎الكارثة أن هذا التأثير السلبي لن يتوقف عند حدود الجمهور العادي من الشباب، بل ربما يصل التأثير على عقلية الضباط حديثي التخرج، باعتبار أن الممثلين اللذين يمثلان دور الضابط ذوات الجماهيرية.

‎أما التأثير على الطفل المصري والمراهق المصري، أكد المجلس في تقريره أنه من الممكن أن يكرهه ويكره عنفه وهمجيته في فرض القانون، وبالتالي يخلق شرخًا من جديد ما بين المواطن المصري وضابط الشرطة.

‎وأكد التقرير أن الموضوع أكبر من مجرد استخدام ألفاظ خادشة وإيحاءات وحبكة ضعيفة، صُنعت لتخدم البطل فقط.





‎وأوضح التقرير أن اللجنة لاحظت خرقًا واضحًا للمعايير التي كانت قد وضعتها وأُُخطر بها رؤساء القنوات، لضمان حق المواطن في الاستمتاع بأعمال درامية تراعي القيم الأخلاقية والسلوكية التي استقر عليها المجتمع والمرتبطة بتقاليده، ولغة الخطاب التي لا تخدش الحياء ولا تدمر الخصوصية الثقافية للمجتمع.