محمد نور وحجازى متقال يشعلان حفلا فنيًا ببرج القاهرة (صور)
الجمعة 01/يونيو/2018 - 04:43 ص
عبدالحافظ حمدي
أحيا النجمان محمد نور وحجازى متقال حفلًا فنيًا بإحدى الخيام الرمضانية ببرج القاهرة بحضور نخبة كبيرة من نجوم المجتمع.
وتألق نور، بمجموعه كبيرة من الأغاني منها: "يرضيك كده تسيبني، قول إنى بحبك، فى حاجات بعدك، طول غيابك، ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم وغيرها.
وأشعل حجازى، الحفل بـ"اتفرج على الحلوة، أنا عاوز أروح، خالو يا خالو، افرحي يا عروسة"، وقام بتنظيم الحفل ms ماجد المصري.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا محمد نور فني فن سينما رمضان دراما حفل حجازي متقال بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن