محمد نور وحجازى متقال يشعلان حفلا فنيًا ببرج القاهرة (صور)

أحيا النجمان محمد نور وحجازى متقال حفلًا فنيًا بإحدى الخيام الرمضانية ببرج القاهرة بحضور نخبة كبيرة من نجوم المجتمع.





وتألق نور، بمجموعه كبيرة من الأغاني منها: "يرضيك كده تسيبني، قول إنى بحبك، فى حاجات بعدك، طول غيابك، ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم وغيرها.

وأشعل حجازى، الحفل بـ"اتفرج على الحلوة، أنا عاوز أروح، خالو يا خالو، افرحي يا عروسة"، وقام بتنظيم الحفل ms ماجد المصري.



