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الأعلى للإعلام: دراما رمضان استخدمت المرأة كـ"أداة للجنس" وإمتاع الرجال

الجمعة 01/يونيو/2018 - 04:31 ص
الأعلى للإعلام: دراما رمضان استخدمت المرأة كـأداة للجنس وإمتاع الرجال
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 

أصدرت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، تقريرها عن النصف الأول من دراما رمضان، والذي أعدت اللجنة برئاسة المخرج محمد فاضل، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ولجنة الرصد والمتابعة بالمجلس.

 

وقال التقرير إن اللجنة لاحظت شيوع عملية "تسليع" المرأة باعتبارها مجرد أداة للجنس ولإمتاع الرجل، وليست كمخلوق يتساوى مع الباقين في الحقوق والواجبات، وهو أمر أصبح متجذرًا في عقول المؤلفين والمنتجين، مما يعود بنا إلى صورة المرأة من المفهوم المتخلف الشائع عنه.

 

وأضاف التقرير أن  بعض المسلسلات التي تُذاع، قامت بالترويج لصور التعاطي والحديث بالتفصيل الذي يُروج للمخدرات.

المزيد عن: مسلسلات رمضان دراما رمضان المخرج محمد فاضل الأعلى للإعلام
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