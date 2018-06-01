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مي عز الدين تساعد راندا البحيري من أجل طفلها في "رسايل"

الجمعة 01/يونيو/2018 - 04:29 ص
مي عز الدين تساعد راندا البحيري من أجل طفلها في رسايل
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شيماء احمد
 

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "رسايل"، مقابلة هالة "مي عز الدين" لداليا "راندا البحيري"، ومعرفة قصتها من أجل مساعدتها مثلما يريد سامح.


وتحكي لها داليا، أنها كانت على وشك الزواج هي وسامح ولكنه تخلى عنها وعن طفلهما فور علمه بحملها حيث طلب منها أن تتخلص منه، وفي الوقت التي قررت أن تترك له كل شئ جاءها خبر الحادثة.


وعلى الجانب الآخر يساوم هاني "رامز أمير" مراد الليثي على نسبته في المخدرات، وإلا لن يعطيها لهم، كما قام بضرب رجله الذي أرسله لجلبه.


المسلسل من بطولة مي عز الدين، أحمد حاتم، خالد سليم، أحمد سعيد عبدالغني، مها أحمد، ومن إخراج إبراهيم فخر.


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