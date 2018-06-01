بعد رحيله.. زيدان المدرب رقم "14" للريال في الألفية الثالثة

فجر الفرنسي زين الدين زيدان مفاجأة من العيار الثقيل أمس الخميس، بإعلان استقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بعد أيام قليلة من قيادته للتتويج بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

وفيما يلقي قائمة بالمدربين الذين تولوا مسؤولية "الملكي" في الألفية الثالثة:

من 1999 إلى 2003 فيسنتي دل بوسكي

من 2003 إلى 2004 كارلوس كيروش

في عام 2004 خوسيه أنطونيو كاماتشو

في عام 2004 ماريانو غارسيا ريمون

من 2004 إلى 2005 فاندرلي لوكسمبرجو

من 2005 إلى 2006 خوان رامون لوبيز كارو

من 2006 إلى 2007 فابيو كابيلو

من 2007 إلى 2008 بيرند شوستر

من 2008 إلى 2009 خواندي راموس

من 2009 إلى 2010 مانويل بليجريني

من 2010 إلى 2013 جوزيه مورينيو

من 2013 إلى 2015 كارلو أنشيلوتي

من 2015 إلى 2016 رافائيل بينيتيز

من 2016 إلى 2018 زين الدين زيدان