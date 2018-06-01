بعد رحيله.. زيدان المدرب رقم "14" للريال في الألفية الثالثة
فجر الفرنسي زين الدين زيدان مفاجأة من العيار الثقيل أمس الخميس، بإعلان استقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بعد أيام قليلة من قيادته للتتويج بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.
وفيما يلقي قائمة بالمدربين الذين تولوا مسؤولية "الملكي"
في الألفية الثالثة:
من 1999 إلى 2003 فيسنتي دل بوسكي
من 2003 إلى 2004 كارلوس كيروش
في عام 2004 خوسيه أنطونيو كاماتشو
في عام 2004 ماريانو غارسيا ريمون
من 2004 إلى 2005 فاندرلي لوكسمبرجو
من 2005 إلى 2006 خوان رامون لوبيز كارو
من 2006 إلى 2007 فابيو كابيلو
من 2007 إلى 2008 بيرند شوستر
من 2008 إلى 2009 خواندي راموس
من 2009 إلى 2010 مانويل بليجريني
من 2010 إلى 2013 جوزيه مورينيو
من 2013 إلى 2015 كارلو أنشيلوتي
من 2015 إلى 2016 رافائيل بينيتيز
من 2016 إلى 2018 زين الدين زيدان