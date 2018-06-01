"القناة لتوزيع الكهرباء" تستقبل الدورة الرمضانية الثانية

تستقبل شركة القناة لتوزيع الكهرباء الدورة الرمضانية الثانية لشركات قطاع الكهرباء، والتي ستنطلق فاعلياتها في تمام التاسعة من مساء السبت، على ملاعب شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيلية.

وتقام الدورة تحت رعاية المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب.

وبحضور كل من أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وصابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وعبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب ورؤساء الشركات بالكهرباء.

وتضم الدورة 16 فريقا على مستوى شركات الكهرباء بالجمهورية، ويضم المركز الإعلامي للدورة خالد عزب وعبد الناصر أبو طالب وشيماء أمين.