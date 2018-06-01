بوسي تشعل حفلا بإحدى الخيام الرمضانية (صور)





أشعلت المطربة بوسي، حفلًا فنيًا في أحد الخيام الرمضانية بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقدمت بوسي على مدار أكثر من ساعة نخبة كبيرة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الحضور ومن الاغاني التي قدمتها.. (آه يادنيا، وحوشي يا ما، شطا نار) وغيرها.

وحضر الحفل نخبة من نجوم المجتمع من بينهم كابتن نادى الزمالك أحمد الشناوي وغيرهم من الحضور

الجدير بلذكر الخيمة من تنظيم سيد فتوح ومحمد منير وأحمد صقر.

واتسمت اجواء الحفل بلبهجة فى اجواء رمضانية ممتعة.



