أمسية فنية رمضانية عن الفلكلور الشعبي بمكتبة القاهرة الكبرى (صور)

نظمت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة فى إطار البرنامج الثقافي الرمضاني لقطاع شئون الإنتاج الثقافي (هل هلالك) أمسية فنية رمضانية للفن الشعبي.





وشاركت فرقة الفنان محمد باهر للفنون الشعبية في الأمسية، حيث قدمت ألوانًا من فن الغناء النوبي وفن المديح والإنشاد الديني وفقرات التنورة.