مراد مكرم يترك إنجي المقدم بسبب والدته فى "ليالي أوجيني"

















قرر "عزيز" الذي يجسد دوره الفنان مراد مكرم، خطبة فتاة آخرى بأمر والدته التي تجسد شخصيتها الفنانة ليلى عز العرب، لرفضها زواجه من "صوفية" صاحبة المطعم إنجى المقدم.بدأت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل بخطوبة "عزيز" و"سارة"، وقيام "صوفيا" بعمل حلويات إهداء له، بعدما طلبت منها والدته هذا الأمر.يُذكر أن مسلسل "ليالي أوجينى" يقوم ببطولته الفنان ظافر العابدين، أمينة خليل، كارمن بصيص، مراد مكرم، نادين والعمل من إخراج هانى خليفة.