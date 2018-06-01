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تفاصيل حادث الدهس في بريطانيا

الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:58 ص
تفاصيل حادث الدهس في بريطانيا
صورة أرشيفية
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نعيم يوسف
 
قال أحمد أبو دوح، الكاتب، إن شخصا قام بدهس مجموعة من الناس في لندن، حوالي الساعة العاشرة إلا ربع مساء، وهي منطقة هادئة نظرا لوجود العددي من المخازن بها.

وأضاف "أبو دوح" في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الخميس، أن هناك حضور مكثف من الشرطة للبحث عن الشخص الذي قام بعملية الدهس، ولم يتوقف بعد دهس حوالي خمس أو 6 أشخاص.

وتابع الكاتب الصحفي أن الشرطة حتى الآن لم تحدد ما إذا كان الحادث له علاقة بالإرهاب أم لا، ومازالت تبحث عن السائق.
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