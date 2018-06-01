وليد فواز يتعاون مع باسل خياط للعثور على زوجته في "الرحلة"

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الرحلة" شجار كارما "ثراء جبيل" مع كريمة "حنان مطاوع" بسبب رفضها لحسن بطريقة محرجة للغاية.

فيما يتحدث أسامة "باسل خياط" مع آدم "وليد فواز" لكي يعرف له مكان رانيا "ريهام عبدالغفور"، فيما يذهب أسامة لزيارة كريمة ويقول لها أنه يشتاق لزوجته وابنته ويعطيها هدية أدوات رسم من أجل سلمى.





وعلى الجانب الآخر، يبدأ آدم في الشك بزوجته سارة "مي سليم" من جديد بعدما تصالحوا، حيث يتحول بطريقة تسلسلية إلى نفس شخصية أسامة يريد حمايتها من كل من حولهم.





المسلسل من بطولة باسل خياط، ريهام عبدالغفور، حنان مطاوع، وليد فواز، مي سليم ومن إخراج حسام علي.







