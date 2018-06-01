الأعلى للإعلام: إجراءات رادعة تجاه القنوات المتجاوزة في دراما رمضان

أصدرت لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، تقريرها عن النصف الأول من دراما رمضان، وأعلن المجلس بناءً على ما جاء بالتقرير من تجاوزات، عن اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

‎وقال التقرير إن اللجنة لاحظت خرقًا واضحًا للمعايير التي كانت قد وضعتها وأُُخطر بها رؤساء القنوات، لضمان حق المواطن في الاستمتاع بأعمال درامية تراعي القيم الأخلاقية والسلوكية التي استقر عليها المجتمع والمرتبطة بتقاليده، ولغة الخطاب التي لا تخدش الحياء ولا تدمر الخصوصية الثقافية للمجتمع.