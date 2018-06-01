نجيب ساويرس يفجر مفاجأة مدوية عن وجهة زيدان المقبلة (صورة)

كشف رجل الأعمال نجيب ساوريس​، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن زين الدين زيدان، والذي قدم استقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني، أمس الخميس.

وقام ساويرس بالتعليق على رحيل زيدان عن الميرينجي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "زيدان سيتولى تدريب منتخب قطر لنهائيات كأس العالم 2022، وسيحصل على راتب 50 مليون يورو في الموسم الواحد ولمدة 4 مواسم".

وكان زيدان قاد الملكي للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الأوروبية.