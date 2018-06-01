ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نجيب ساويرس يفجر مفاجأة مدوية عن وجهة زيدان المقبلة (صورة)

الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:10 ص
نجيب ساويرس يفجر مفاجأة مدوية عن وجهة زيدان المقبلة (صورة)
نجيب ساويرس وزيدان
طباعة
الفجر الرياضي
 

كشف رجل الأعمال نجيب ساوريس​، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن زين الدين زيدان، والذي قدم استقالته من تدريب ريال مدريد الإسباني، أمس الخميس.

 

وقام ساويرس بالتعليق على رحيل زيدان عن الميرينجي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "زيدان سيتولى تدريب منتخب قطر لنهائيات كأس العالم 2022، وسيحصل على راتب 50 مليون يورو في الموسم الواحد ولمدة 4 مواسم".

 

وكان زيدان قاد الملكي للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الأوروبية.

نجيب ساويرس يفجر مفاجأة مدوية عن وجهة زيدان المقبلة (صورة)
المزيد عن: منتخب قطر زيدان ريال مدريد رياضة رحيل زيدان الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تونس - أساسي
-
x
20:15
-
تركيا - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيطاليا - أساسي
مصر - أساسي
-
x
21:15
-
كولومبيا - أساسي
الجزائر - أساسي
-
x
23:00
-
كاب فيردي - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/1/2018 5:10:04 AM