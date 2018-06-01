في ذكرى ميلاد مارلين مونرو.. معلومات لا تعرفونها عن أيقونة الإغراء

تحل، اليوم الجمعة، الذكرى الثانية والتسعين على رحيل الفنانة الأمريكية مارلين مونرو، والتي لا تزال إحدى أهم أيقونات الإغراء والجمال في السينما العالمية، وذلك على الرغم من عمرها القصير والذي لم يتجاوز ٣٦ عامًا.

وفي السطورالتالية يستعرض"الفجر الفني" ١٠ معلومات عن ملكة الإغراء.

١- وُلدت في الأول من يونيو1926 في لوس أنجيلوس، واسمها الحقيقي نورما جين مورتنصن.





٢- قدمت العديد من الأفلام الناجحة، وكان أشهرها "الرجال يفضلون الشقراوات"، "سنة الحكة السابعة"، و"البعض يفضلونها ساخنة"، والذي ترشحت عنه لجائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثلة كوميدية في عام 1960.





٣-من هواياتها الطبخ لكنها كانت تتبع حمية غدائية طوال الوقت، كما كانت تحب الموسيقى وخصوصًا الاستماع إلى بيتهوفن وموزارت ولويس أرمسترونج، وكذلك كانت تقرأ كثيرًا.





٤-تزوجت ٣ مرات، كان آخرها من الكاتب المسرحي آرثر ميلر، والتي حملت منه ٣ مرات انتهت بالإجهاض.





٥-في عام ١٩٥٦، غيرت مارلين ديانتها من المسيحية إلى اليهودية بعد زواجها بالكاتب المسرحي آرثر ميلر.





٦-رحلت عن عالمنا في الخامس من أغسطس ١٩٦٢، بعد تناولها جرعة مخدرات زائدة، إلا أن البعض يشير إلى أن عائلة الرئيس الأمريكي الراحل جون اف كنيدي وقفت وراء مقتلها.





٧-استلهم العديد من الفنانين شكل مارلين مونرو في لوحاتهم وأفلامهم، وقدم عنها العديد من الكتب والأفلام، وحاولت الكثير من الفنانات تقليدها وعلى رأسهم ليدي جاحا.





٨- خلدت بصمات يديها وقدميها بفناء الشهرة بمسرح غرومان الصيني في 26 يونيو 1953، وكذلك في هوليوود على ممر الشهرة، الذين يضم 2000 نجمة، بعنوان 6778 شارع هوليوود.





٩-في 1999، صنفها معهد الفيلم الأمريكي سادس أكبر ممثلة أمريكية عبر التاريخ في تصنيف AFI's 100 Years... 100 stars.





١٠- في 2009، نالت ماريلين مونرو المركز الأول في برنامج Film's Sexiest Women of All Time (المرأة الأكثر جمالًا على مر الزمن)، على القناة الأمريكية TV Guide Network.







