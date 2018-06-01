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عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وكولومبيا

الجمعة 01/يونيو/2018 - 03:03 ص
عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة مصر وكولومبيا
منتخب مصر
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أحمد عصام
 

يواجه منتخبنا الوطني نظيره منتخب كولومبيا، اليوم الجمعة 1-6-2018 في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

وأعلنت مجموعة قنوات "أون"، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة "أون سبورت الرياضية" على القمر الصناعي نايل سات.

 

وسوف يدير هذا اللقاء تحكيميا الحكم "باولو مازوليني"، وستقام المباراة على ستاد "أتليتي أتزوري".

 

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بالمونديال رفقة الأوروجواي والمملكة العربية السعودية، والبلد المستضيف "روسيا".

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