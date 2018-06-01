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موعد مباراة مصر وكولومبيا اليوم الجمعة 1-6-2018 والقنوات الناقلة

الجمعة 01/يونيو/2018 - 02:58 ص
موعد مباراة مصر وكولومبيا اليوم الجمعة 1-6-2018 والقنوات الناقلة
منتخب مصر
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أحمد عصام
 

يلتقي منتخب مصر، مع منتخب كولومبيا، اليوم الجمعة 1-6-2018 في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

وأعلنت مجموعة قنوات أون سبورت، عن إذاعة هذا اللقاء عبر قناة أون سبورت الرياضية على قمر النايل سات.

 

وسوف يدير هذا اللقاء تحكيميا الحكم "باولو مازوليني"، وستقام المباراة على ستاد "أتليتي أتزوري".

 

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بالمونديال رفقة الأوروجواي والمملكة العربية السعودية، والبلد المستضيف "روسيا".

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