3 لاعبين أصابهم الذعر بعد رحيل زيدان عن ريال مدريد

قدم زين الذين زيدان، استقالته من تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، بعد الحصول علي بطولة دوري أبطال أوروبا بيومين فقط، وتفاجأ الجميع برحيل زيدان بعد حصد الكثير من البطولات في 3 مواسم.

ويرصد لكم " الفجر الرياضي " 3 لاعبين تلقوا القرار وهم في غاية الحزن بسبب طريقة زيدان وثقته فيهم في الفترة الماضية:

1- كريم بنزيما

يعد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من اللاعبين الأكثر حزنا بعد رحيل زيدان، بسبب دعمه الكبير له خلال المواسم الماضية، رغم انخفاض مستواه، واعتماده بشكل أساسي عليه في المباريات الكبرى، ولا يعلم بنزيما أن المدرب القادم سيدعمه مثلما فعل زيزو أم لا.

2- كيلور نافاس

شارك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، بشكل أساسي في ال3 مواسم الماضية، ورغم أخطائه الكثيرة إلا أن زيدان كان يثق فيه بشدة، ولم يطلب التعاقد مع حارس مرمي آخر، وأثبت نافاس أنه على قدر هذة الثقة في نهاية كل موسم، وأنه كان سببا رئيسيا في حصول الريال على لقب الأبطال.

3- لوكاس فاسكيز

اعتمد زيدان علي لوكاس فاسكيز في الكثير من المراكز، ولكنه كان يشركه على حساب لاعبين كبار مثل جاريث بيل، ولعبه أيضًا كظهير أيمن في مباريات كبيرة وهامة، ويعد فاسكيز من أكثر اللاعبين قلقا بسبب رحيل زيزو.