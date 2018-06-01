"طوارئ المنصورة" تنقذ جزارا حشرت يده داخل ماكينة فرم



على الفور التف حول المريض طاقم طبى، وتم عمل الإسعافات الاولية له لحين استخراج يده من بين أجزاء الماكينة، وجرت محاولات لإخراج يده من الماكينة، والاستعانة بأحد أصحاب محلات أدوات التقطيع، واستخدام آلة تقطيع معادن كهربائية.



ونشرت إدارة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة أمس، تحذيرا بخطورة استخدام ماكينات الفرم بأنواعها، وطالبت جميع العاملين عليها توخى الحذر، وتقدمت بالشكر لكافة طواقم التخصصات المختلفة من أقسام العظام والجراحة وطواقم التمريض للعمل من اجل إنقاذ حياة المريض.

أصيب جزار بفرم كف يده إثر انزلاق يده في ماكينة فرم داخل محل جزارة يعمل بها، واستقبله مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، وهو فى حالة صدمة.